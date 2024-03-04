«الهلال الأحمر» تصدر قائمة بأبواب التبرعات في رمضان

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أصدرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قائمة بأبواب التبرعات لشهر رمضان 2024، تغطي مختلف الجوانب والخدمات التي توفرها الهيئة لكافة فئات المجتمع.

وأوضحت أن قيمة التبرع للمساهمة في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان 2024، ضمن حملتها الرمضانية التي أطلقتها تحت اسم «رمضان... عطاء مستمر»، تبلغ 15 درهماً، بينما تبدأ قيمة المساهمة في برنامج «المير الرمضاني» 10 دراهم، وقيمة السلة الغذائية المتوسطة 250 درهماً، والسلة الغذائية الكبيرة 500 درهم.

ووفق القائمة التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي «www.emiratesrc.ae»، فقد حددت مبلغاً وقدره 450 درهماً للعاجزين عن الصوم بالتبرع لباب «فدية الصيام»، ومبلغ 900 درهم «ككفارة صيام».

مساهمة

وأشارت الهيئة، إلى أنها أتاحت للمحسنين خلال الشهر الكريم، وعبر موقعها الإلكتروني، المساهمة في توفير المير الرمضاني للأسر المتعففة، وإفطار الصائمين، وزكاة الفطر، وكذلك التبرع بوجبات وفدية الصيام وكفارة الصيام، إضافة لزكاة الفطر.

ودعت الهيئة، المحسنين والمتبرعين للمساهمة في الحملة، لتوسيع مظلة المستفيدين من برامج حملتها الرمضانية، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة، وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة والحد من وطأة المعاناة.

وأشارت الهيئة، إلى أنها خصصت نحو 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها، بجانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية.

برامج

وسيستفيد من برامج حملة رمضان داخل الدولة مليون و71 ألفاً و540 شخصاً على مستوى الدولة، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم، منهم نحو مليون شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة 7 ملايين و700 ألف درهم، فيما يستفيد حوالي 35 ألف شخص من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تتجاوز 3 ملايين درهم، إلى جانب 36 ألفاً و500 شخص يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 3 ملايين و500 ألف درهم.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، أن الحملة هذا العام تستهدف 806 آلاف و448 شخصاً في 44 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، يستفيدون من برامج رمضان، بتكلفة تبلغ 22 مليوناً و906 آلاف درهم، حيث تبلغ تكلفة مشروع إفطار صائم 10 ملايين درهم، فيما تبلغ زكاة الفطر 5 ملايين و606 آلاف درهم، وكسوة العيد بقيمة 7 ملايين و300 ألف درهم.

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