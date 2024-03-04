طالبات مدرسة هند بنت مكتوم يطّلعن على عمل الأدلة الجنائية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، اللواتي حضرن للتعرف إلى آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تسهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.

واستقبل المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، طالبات مدرسة هند بنت مكتوم للبنات للتعليم الثانوي، حيث قدم لهن شرحاً حول آليات العمل في مختلف الإدارات العامة والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتخصصات العلمية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مختلف التخصصات الفرعية في مجال العلوم الجنائية كالبيولوجيا الجنائية وعلم الوراثة الجنائية وغيرها.

واطلعت الطالبات خلال الزيارة، على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وما يحتويه من تخصصات علمية وأدوات وتقنيات حديثة.

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