جدارية تتيح للشباب تصميم وظائفهم المستقبلية ورسم خططهم وأهدافهم

المصدر: ‏دبي - مريم العلي

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اطّلع معالي سلطان النيادي، وزير دولة للشباب، على مشروع «الجدارية» الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي للشباب تحت عنوان «أين أنت الآن وكيف ستكون»، والذي يمكّن الشباب من تصميم وظائفهم المستقبلية، ورسم خططهم وأهدافهم الوظيفية.

ووضع معاليه، بصمته على الجدارية في رسالة ملهمة كان محتواها: «‏إذا قيل لك بأنه هنالك مستحيل، دائماً اسأل عن السبب»، ورافقه في الجولة رائد الفضاء هزاع المنصوري، حيث وضع بصمة أخرى في رسالة محتواها: «ملهمي زايد بن سلطان»، وأكد أن الإلهام يأتي من صناع التاريخ، وحث على تعزيز الثقة والإيمان بالنفس والسعي نحو النجاح.

وعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مشروع الجدارية في ثلاث خطوات، حيث تعبر الأولى عن الإلهام والشغف، والثانية عن البصمة التي يرغب الشاب الإماراتي في تركها في تاريخ وطنه والإنسانية، والثالثة عن التخطيط لتحقيق أهداف رؤية الشباب، ومن بعدها إتاحة الفرصة لهم برسم مسيرتهم المهنية ابتداءً من نقطة الانطلاق وحتى عام 2040.

وقال عمر الأنصاري، مدير المشاريع في الدائرة ورئيس مجلس الشباب، إن المشروع أنشئ للتطوير وريادة التحول في دبي، وإتاحة الفرصة للشباب ببناء وتطوير الابتكار واستثمار طاقاتهم لخدمة دبي بطموحهم وإلهامهم، وتحويل ابتكاراتهم لخدمة الوطن والإنسانية.

وأكد أن الجزء الأخير من الجدارية تحت عنوان «تخيل مسيرتك المهنية بحلول 2040» يعكس تطلعات شباب الإمارات لتحقيق أهدافهم وتشكيل رؤيتهم للمستقبل.

بدورها، ذكرت عفرا السويدي، عضو مجلس دبي للشباب، أن عرض الجدارية في مركز دبي للشباب فرصة لسماع أفكارهم وآرائهم، مشيرة إلى أنّ الهدف منها يكمن في تحسين منظومة العمل من ناحية القوانين لجعلها مرنة بما يواكب تطلعات الشباب واختياراتهم.

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