القمة الشرطية منصة دولية لمناقشة تحديات مواجهة الجريمة

المصدر: دبي - البيان

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تنظم القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، عدداً من الفعاليات المصاحبة والمؤتمرات الجانبية، والمعارض، والورش، التي تنطلق فعالياتها غداً الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، حيث تعد منصة دولية لمناقشة التحديات العالمية لمواجهة الجريمة.

طاولات مستديرة

وتستضيف القمة على هامشها، 4 طاولات مستديرة، منها الطاولة المستديرة التي تبحث صياغة خرائط الطريق للقضايا الملحة في مجالات إنفاذ القانون، حيث تستقبل القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من مجلس إدارة الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والعقابية ICPA على هامش القمة، استعداداً لاستضافة مؤتمرات ICPA في إمارة دبي بحلول العام 2027.

مجموعة IALG

كما انطلقت على هامش القمة الشرطية العالمية، الندوة الثانية من مجموعة التعلم العملي الدولي IALG، والتي تختتم اليوم، بهدف دعم التطوير الاستراتيجي والمهني والشخصي لـ20 من كبار المسؤولين المختارين من منظمات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم.

ويجتمع المشاركون في مجموعة التعلم العملي الدولي 3 مرات على مدار البرنامج لمدة 7 أيام، وسبق أن استضافت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الندوة الأولى في سيدني في الفترة بين 12 وحتى 18 نوفمبر من العام 2023.

واستضافت شرطة دبي، الندوة الثانية مرتكزة إلى المعرفة التي تم اكتسابها خلال الندوة الأولى، في حين تعقد الندوة الثالثة في الفترة من 2 وحتى 9 يونيو من العام الجاري في فانكوفر بكندا، وتستضيفها شرطة الخيالة الملكية الكندية.

معرض تقني

كما تنظم القمة على هامشها، معرضاً دولياً يستعرض التقنيات الرائدة والتكنولوجيا المعززة للعمل الشرطي والأمني، ويقدم سوقاً شاملاً لعدد 230 مورداً لأحدث التطورات في التكنولوجيا والخدمات.

قافلة رياضية

وتشارك القافلة الرياضية، التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدراسة العملية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي لاستشراف المستقبل الرياضي في الدولة، بجناح خاص في القمة الشرطية العالمية.

وفي محور الجريمة والعدالة الجنائية، تنظم القمة ورشة عمل بعنوان «الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون»، حيث سيقدم معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والإنتربول مفهوم الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع وصف ماهيته وأهميته لوكالات إنفاذ القانون.

وفي مكافحة المخدرات، تنظم القمة ورشتي عمل بعنوان «تحقيق الصحة العامة والسلامة العامة في التعامل مع الجناة المدمنين على المخدرات»، و«دور ضباط المؤسسات الأمنية والمدرسية في مواجهة التحديات الطلابية في البيئات التعليمية».

وفي مجال وحدات الكلاب البوليسية K9، تنظم ورشتي عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي في عمل الكلاب البوليسية K9»، و«التكامل بين الكلاب البوليسية وعمليات القوات الخاصة».

وفي مجال المرونة والاستدامة، تنظم ورشة بعنوان «كيف تؤثر تطبيقات المحادثة مع الذكاء الاصطناعي على عمل إنفاذ القانون».

وفي الطائرات بدون طيار، تنظم ورش عمل بالشراكة مع الإنتربول، بشأن الجوانب التقنية وتقنيات التحليل الجنائي، وأساسيات التحليل، والتحليل المتقدم، وغيرها من المحاور الأخرى.

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