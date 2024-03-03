الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لـ«مجلس التعاون» بدورته الـ159

المصدر: البيان

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 159، الذي انعقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، كما عقد على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، كل على حدة، وكانت الاجتماعات برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة (رئاسة مجلس التعاون لهذا العام).

وتم خلال الاجتماعات المشتركة بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع الأشقاء من الدول الثلاث في إطار خطط العمل المشتركة معها، كما تم بحث التطورات والتحديات القائمة في المنطقة، وبوجه خاص الوضع في قطاع غزة. حضر الاجتماعات وزراء الخارجية ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون.

وفي نهاية اجتماع الدورة 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون صدر بيان ختامي تضمن استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، والموقف من القضايا ذات الاهتمام الأساسي لدول المجلس، بما في ذلك رفضه للتطرف والإرهاب، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سكان عزة. وكذلك دعم القضايا العربية الأخرى، بما في ذلك رفض الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم موقف دولة الإمارات في استعادة سيادتها عليها. كما تضمن كذلك التنويه بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما تضمن البيان الختامي إشادة المجلس الوزاري بإنجازات دول المجلس في استضافة مجموعة من الأحداث والمؤتمرات في دولة الإمارات، ولا سيما نجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي في 26 - 29 فبراير 2024، والدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ (COP28) وتتويجه باعتماد "اتفاق الإمارات" التاريخي، ونجاح القمة العالمية للحكومات (2024) التي انعقدت في دبي.

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