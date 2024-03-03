موظفو «ديوا» يعيدون تدوير 7.1 أطنان من العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم

المصدر: وام

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أعاد موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تدوير 499,541 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم خلال 14 شهراً في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر2023، بما يعادل 7,108 كيلوغرامات من النفايات تم تجنب تحويلها إلى المكبات.

وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي ويتم منح الموظف نقاط عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة، وتم تكريم 49 موظفاً حتى نهاية ديسمبر 2023.

وتدعم مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال إعادة التدوير، سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري واستراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري، من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عبر تشجيع الممارسات المستدامة بما في ذلك إعادة التدوير وتقليل الهدر.

كما تدعم هذه الجهود استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

يشار إلى أن الهيئة نظمت 13 فعالية توعوية للموظفين لتسليط الضوء على أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال اتباع ممارسات مستدامة في البيت ومكان العمل وتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من الهدر، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

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