محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، وتضمنت الإنجازات إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة، واعتماد 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية رئيسية في الشؤون المالية.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، وتضمنت الإنجازات إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة، واعتماد 15 قانوناً اتحادياً، و62 قراراً تنظيمياً، و 9 مشاريع ومبادرات وطنية رئيسية في الشؤون المالية، والعديد من القرارات التي تصب في صالح مسيرة الإمارات التنموية، كما بلغ إجمالي الأصول الاتحادية 481.5 مليار درهم حتى الربع الثالث من 2023".

وأضاف سموه "نتائج إنجازات هذا العام كانت مبهرة وأسفرت عن تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياساتنا المالية الوطنية وحجم الفرص التي تخلقها مؤسساتنا المالية والاقتصادية في ظل بنية تحتية رقمية متطورة وإطار تشريعي مرن".

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد "برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبكوادرنا الوطنية الرائدة لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات في صدارة الأمم".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز