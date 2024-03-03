«تنمية الموارد البشرية بدبي» يقدم 70 فرصة عمل للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، منح المواطنين 70 فرصة عمل متعددة المجالات، في نخبة من شركات الأغذية والمشروبات في الدولة، وجاء ذلك خلال فعالية بعنوان «ملتقى إشراق للمواهب»، على مدار يومين، احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج «إشراق»، وتم تنظيمها في متحف الاتحاد.

وجسّد الحدث ما حققه المجلس في مجال تعزيز التواصل بين الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات والكفاءات المواطنة، حيث شهد تفاعلاً بين الباحثين عن عمل والشركات، بمنحهم فرص متنوعة في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك بالشراكة مع 17 شركة رائدة في القطاع، على مدار يومين.

مساهمة كفاءات

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «القطاع الخاص في مجالات استراتيجية، مثل قطاع الأغذية والمشروبات، هو شريك مُمكّن لفرص مساهمة الكفاءات المواطنة في مستقبل واقتصاد الإمارات، والفعالية هي استمرار منح الفرص المهنية المميزة للمواطنين، وفي الوقت ذاته، إحدى المخرجات النوعية للتعاون الاستراتيجي بين المجلس و«مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات»، خاصة للدور الذي يلعبه هذا القطاع في الأمن الغذائي للدولة». ودعا معاليه، المواطنين لاستكشاف القطاع والتعرّف باستمرار إلى الفرص التي يوفرها لهم.

من جهته، قال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «هذه الفعاليات منصة هامة لتحقيق التكامل بين احتياجات سوق العمل، والفرص المتجددة الممنوحة للكفاءات المواطنة، وما لمسناه خلال اللقاء من تفاعل كبير بين الشركات والباحثين عن عمل، يعكس حجم الفرص المتاحة للمواطن، للمساهمة برسم مستقبل هذا القطاع، وهو مساهمة في تعزيز النمو المستدام والابتكار داخل قطاع الأغذية والمشروبات بيد الكفاءات المواطنة، وأردنا عبر الفعالية، تسهيل التفاعل المباشر بين الباحثين عن عمل وقادة الصناعة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز