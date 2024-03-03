«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تكرم الفائزين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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كرمت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أمس، الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية للجائزة في دورتها الثانية.

وشهدت المسابقة، مشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والأفراد، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية، وصناع المحتوى، وغيرهم من المهتمين بالمجال الزراعي.

وبلغت قيمة الجوائز 200 ألف درهم، موزعة على الفائزين في جميع الفئات.

وتسعى المسابقة إلى إثراء المجتمع بمحتوى هادف حول الزراعة والثروة الحيوانية في دولة الإمارات، وإبراز فئة المؤثرين المحليين في المجال الزراعي ودورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية.

وتتضمن المسابقة، خمس فئات هي: أفضل تغطية إعلامية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي مخصصة للمؤسسات الإعلامية (القنوات التلفزيونية والصحف)، وأفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة، وأفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية، وأفضل فيديو توعوي للترويج للقطاع الزراعي في دولة الإمارات (مخصصة للشبكات الإعلامية والأفراد)، وأفضل فيديو ترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي (مخصصة للشبكات الإعلامية والأفراد).

وهنأت الدكتورة مريم حارب السويدي نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية للجائزة في دورتها الثانية.

وأعربت عن سعادتها بالمستوى العالي للمشاركات في المسابقة، ما يعكس الوعي بأهمية الزراعة المستدامة بشقيها النباتي والحيواني، والأمن الغذائي.

وتقدمت بالشكر للمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى والأفراد الذين شاركوا في المسابقة، مؤكدة على دورهم في نشر الوعي حول هذه القضايا المهمة ومنها قضايا التنمية الزراعية المستدامة.

وقالت إن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تهدف إلى تحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

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