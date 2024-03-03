سلطان القاسمي يشهد افتتاح الدورة 33 من أيام الشارقة المسرحية

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي تنظمها دائرة الثقافة، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

وتتنافس سبعة عروض مسرحية على جوائز الأيام لهذه الدورة، والتي تختتم في التاسع من مارس الجاري، ويشارك فيها 12 عرضاً مسرحياً، تقدمه مجموعة من الفرق، والجماعات المسرحية بالدولة، إلى جانب مشاركة واسعة من الفنانين والمسرحيين والباحثين من مختلف الدول في الوطن العربي، ضمن البرامج الفكرية والمحاورات، والندوات المصاحبة للعروض.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم الفنان الإماراتي عبد الله راشد بـ«جائزة الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة، والفنانة العمانية فخرية خميس الفائزة بـ«جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» في دورتها السابعة عشرة، كما كرم سموه فرقة فوانيس المسرحية من المملكة المغربية الفائزة بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2023» عن عرضها «تكنزا.. قصة تودة»، وتسلم الجائزة مخرج العرض أمين ناسور.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور خلال الحفل، عرضين مرئيين، تضمن الأول سيرة الفنان الإماراتي عبد الله راشد، الذي قدم جهوداً كبيرة وعطاء متواصلاً، عبر نشاطه في المسرح المحلي في دولة الإمارات ممثلاً وكاتباً وإدارياً، منذ بداياته في العام 1984 وإسهامه في تطور الحركة المسرحية.

وتناول العرض الثاني، محطات من مسيرة الفنانة فخرية خميس، وما قدمته من أعمال خالدة، نالت عليها التكريم على مدار مسيرتها في المسرح العماني والعربي.

وشهد الحفل التعريف بأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، والتي تضم كلاً من: الكاتب هزاع البراري من الأردن، رئيساً للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة الإمارات، والمخرج الدكتور مسعود بوحسين من المغرب، والمخرج ناصر عبد المنعم من مصر، والمخرج والكاتب إيهاب زاهدة من فلسطين.

حضر حفل الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وجمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والمثقفين والإعلاميين، ومحبي وهواة المسرح.

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