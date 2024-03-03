39 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لـ «طرق دبي» خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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بلغت حصيلة الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، التي فازت بها هيئة الطرق والمواصلات بدبي 39 جائزة خلال 2023، منها جائزة السلامة العالمية (ROSPA)، وهي جائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، وجائزة (CCWS) من المملكة المتحدة عن فئة أفضل مركز اتصال يستخدم تقنيات متطورة.

وحصدت جائزة خاصة بالابتكار التقني الحكومي (the GovTech Innovation Award) عن فئة التحول الرقمي، وفئة المدينة الذكية عن (مشروع إكسبو2020)، وجائزة في الدورة الثالثة لجوائز (الإمارات تبتكر)، ضمن فئة «أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية»، وجائزة ( BIG SEE Architecture Award 2023) عن مبنى مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وجائزة (Construction Technology Awards ).

ريادة عالمية

وحازت جائزتين عالميتين هما: IRF Global Road Achievements Awards عن (فئة إدارة الحفاظ على الأصول وصيانتها) في تطوير الطرق والنقل، وجائزة الأمير مايكل الدولية لسلامة الطرق من المملكة المتحدة عن (فئة سلامة الطرق للسائقين)، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI Awards عن (فئة الخدمات الحكومية)، التي تقدمها شركة «إنوفيتف إيه آي».

وفازت بجائزة أفكار بريطانية Ideas UK عن فئة (التركيز على المتعاملين). وجوائز أفضل الأعمال (Best Business Awards) عن مشاريعها، وجائزة التميز التكنولوجي عن (فئة المدينة الذكية الحكومية).

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