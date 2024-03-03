«سقيا الإمارات» تنشر إرشادات المشاركة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

المصدر: دبي - البيان

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قدمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، باقة من النصائح والإرشادات للراغبين بالمشاركة في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار، لتوسيع معارفهم حول التفاصيل التي ينبغي تسليط الضوء عليها، لضمان استيفاء طلبات التسجيل لكافة الشروط المطلوبة، وتحسين فرصهم في الفوز. وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.

دور إيجابي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «تدعم «سقيا الإمارات» رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ الدور الإيجابي لدولة الإمارات في صناعة الأمل وبناء حياة أفضل لملايين البشر حول العالم، وبفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باتت الجائزة محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة، وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية».

وأضاف: «تشترط المؤسسة على المشاريع المشاركة إثبات جودة وسلامة المياه المنتجة والسعة الإنتاجية وفقاً للعوامل ذات الصلة مثل نوعية مياه المصدر والظروف البيئية والقيود الفنية، وأنظمة التعقيم، ومتطلبات التشغيل والصيانة».

مشاريع مبتكرة

وبالنسبة لجائزة المشاريع المبتكرة وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات، يجب أن تكون مملوكة للمنظمة/الشركة المقدمة لطلب المشاركة في هاتين الفئتين، وقائمة تحت رخصة تجارية مسجلة، أما بالنسبة لجائزة الابتكار في البحث والتطوير، فينبغي أن يكون المشروع مملوكاً للجهة (الجهات) الراعية للمشروع (سواء جهات أكاديمية/مراكز بحوث/مؤسسات وشركات)، ويجب أن يقدمها مشرفو المشروع وتكون معتمدة من المؤسسة (المؤسسات) الراعية.

وتشترط الجائزة توفير مياه آمنة صالحة للشرب تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، والالتزام بلوائح ومعايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية والاجتماعية (ESS) المعمول بها.

فئات الجائزة

جائزة المشاريع المبتكرة (جائزة المشاريع الصغيرة 240.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز، جائزة المشاريع الكبيرة 300.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز.

ويجب أن يكون المشروع المقدّم مبتكراً وتجارياً أو جاهزاً لكي يكون تجارياً (أي تجاوز المرحلة التجريبية)، مع إثبات نتائج قابلة للقياس وأن يكون قيد التشغيل لمدة 3 أشهر كحد أدنى قبل إغلاق باب استقبال الطلبات. وأن يعتمد المشروع استخدام الطاقة المتجددة فقط لإنتاج المياه الآمنة الصالحة للشرب، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب، وتوضيح الابتكار من حيث السعة الإنتاجية، والقيود الفنية، وأنظمة التطهير، ومتطلبات التشغيل والصيانة، وتحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. وأن تتوافق فوائد المشروع مع متطلبات المنظمة الخاصة بتوفير المياه في الحالات غير الطارئة.

جائزة الابتكار في البحث والتطوير (جائزة المؤسسات الوطنية 200.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز - جائزة المؤسسات العالمية 200.000 دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، ويجب أن يطرح الطلب المقدّم حلاً مبتكراً ونموذجاً أولياً يكون فيه مستوى الجاهزية التقنية 5 كحد أدنى، وأن يظهر تحسينات قابلة للقياس في الأنظمة، الأنظمة الفرعية و/أو مكونات الأنظمة في طرق إنتاج وتوزيع وإدارة المياه الصالحة للشرب. ويجب أن يقوم مقدم الطلب بتطوير الحل وتنفيذه بهدف تحسين توفير مياه صالحة للشرب وآمنة بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، ويفضل أن يعمل ذلك الحل على الطاقة المتجددة فور تطبيقه ميدانياً، دون التأثير على جدواه الاقتصادية.

جائزة الابتكارات الفردية (جائزة الشباب 20.000 دولار لفائز واحد - جائزة الباحث المتميز 20.000 دولار لفائز واحد)، وعلى المشاركين في هذه الفئة تقديم مساهمة واحدة أو أكثر لتمكين الحلول التقنية المبتكرة لمعالجة قضية شح المياه، وذلك بالاعتماد على الطاقة المتجددة لإنتاج مياه صالحة للشرب بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب. ويجب تقديم نبذة عامة عن أبحاثهم وإسهاماتهم التطبيقية في تحقيق أهداف الجائزة، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الصلة (المنشورات العلمية، براءات الاختراع، صور النموذج الأولي ومواصفاته الخ).

جائزة الحلول المبتكرة للأزمات (20.000 دولار لفائز واحد)، ويجب أن يكون المشروع نظاماً أو نظاماً إدارياً مبتكراً لتقديم المساعدات الطارئة من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة صالحة للشرب للمجتمعات المتضررة جراء أزمات معلنة عالمياً مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث المأساوية. ويمكن أن يتكون المشروع من نظام واحد أو مجموعة من الأنظمة التي تطبقها نفس الشركة في مواقع أو مجتمعات مختلفة، ويمكن تنفيذه في غضون 48 ساعة. ويجب أن يكون قد تم تنفيذ المشروع ميدانياً في إحدى حالات الطوارئ وأثبت قدرته على مساعدة 1.000 شخص محتاج على الأقل من خلال توفير المياه لهم أثناء المراحل الأولى الحرجة من تقديم المساعدات الإنسانية. وينبغي أن يثبت المشروع ابتكاريته من خلال التنفيذ السريع وعدم اعتماده على المرافق والمستلزمات المتوفرة في الموقع، إضافة إلى متانته أثناء التشغيل. وفي هذه الفئة، لا يتعين على المشارك إثبات استخدام الطاقة المتجددة، لكنه مفضل.

ودعت «سقيا الإمارات» المؤسسات والشركات ومراكز البحوث والمبتكرين والشباب من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة، والتي تستقبل طلبات التقديم حتى تاريخ 30 إبريل 2024 عبر الموقع الإلكتروني www.mbrwateraward.ae/awards

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