«طرق دبي»: تشغيل العبرة ذاتية القيادة في المياه المفتوحة تجريبياً 2025

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن التشغيل التجريبي للعبرة الذكية «ذاتية القيادة» في المياه المفتوحة سيبدأ في العام 2025، بعد اكتمال التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة تشغيلها، والانتهاء من تطوير أنظمة وتقنيات تمكنها من تجاوز تأثيرات الأمواج والتيارات والرياح التي تزداد حدتها في المياه المفتوحة.

وقال خالد العوضي مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، إن عبرات الملاك في خور دبي تراثية ولا خطة لاستبدالها، أما العبرات الذكية فستطرح للاستخدام في الخطوط الجديدة، حيث ستبدأ الهيئة تشغيلها فعلياً العام المقبل في المناطق المائية المغلقة مثل الداون تاون والمارينا، وتجريبياً في المياه المفتوحة بعد الانتهاء من تطوير العبرة ومنظومة التشريعات.

وأوضح أن مشروع تحويل العبرة التقليدية إلى وسيلة نقل مائية ذكية تم عبر مراحل عدة، بدءاً من تطوير هيكل العبرات في ورش الهيئة باستخدام الفايبر غلاس، وصولاً اليوم إلى مشروع العبرة الذكية.

أنظمة ذكية

وأشار إلى أن تشغيل العبرة في المياه المفتوحة يتطلب تطوير أنظمة ذكية مختلفة هدفها التعامل مع تحديات المياه المفتوحة، وما تواجهه العبرة من أمواج وتيارات مائية ورياح وعوامل من لحظة انطلاقها حتى نقطة وصولها.

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