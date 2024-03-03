أسبوع المرور الخليجي 2024 يعزز الثقافة المرورية

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة من دون هاتف» لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز نشر الثقافة المرورية، وتكريس السلوكات المرورية السليمة، وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة مجتمعية تغطي مختلف جوانب السلامة المرورية، وتخدم رؤية القيادات الشرطية في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى أن أسبوع المرور الخليجي فرصة لتبادل المعلومات والخبرات مع المشاركين، مؤكداً أن وجود مجموعة من الظواهر المرورية المشتركة يعود لتشابه الظروف، ما يجعل المسؤولية مشتركة في التوعية والتصدي لأخطار الطريق، وإعداد الخطط والبرامج والاستفادة من التجارب المتنوعة في عمل المقارنات المرجعية وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة منها.

وأفاد العميد جمعة بن سويدان، بأن شرطة دبي أعدّت برامج وفعاليات عدة في فعاليات أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي الموحد لسنة 2024 وتحت عنوان «قيادة من دون هاتف» عبر إعداد برامج لإلقاء محاضرات توعية في الدوائر الحكومية، والمؤسسات التعليمية والشركات، وإعداد جدول للنزول الميداني لتقديم النصح لمستخدمي الطريق، إضافة إلى الجانب الضبطي، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشر أهداف وغايات أسبوع المرور.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة إلى أن الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف في أثناء القيادة من المخالفات الخطرة التي تهدد أرواح مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن استخدام الهاتف في أثناء القيادة يشتت انتباه السائق، ويُضاعف احتمال وقوع الحوادث، كونه يتسبب في تعطيل جانب كبير من الوظائف الحيوية الضرورية للقيادة الآمنة، موضحاً أن قدرة الإنسان على التصرف بسرعة لتجنب الخطر القادم تقل حال استخدام الهاتف وخصوصاً في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي، أو كتابة الرسائل النصية ومؤكداً أن هذه المخالفة تعد عاملاً رئيساً أو مشتركاً في وقوع الحوادث المرورية البالغة، لافتاً إلى أن الكثير من السائقين لا يدركون أن الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف في أثناء القيادة يشكل تهديداً لحياتهم وحياة الآخرين، فعدم انتباه السائق ثواني معدودات قد يقود إلى حادث يدفع ثمنه هو وأبرياء آخرون.

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