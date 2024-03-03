شرطة أبوظبي أفضل جهة في «استمرارية الأعمال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تصنيف أفضل جهة حكومية في تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمراريّة الأعمال على مستوى الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي، وحازت شهادة المعيار الوطني «الفئة الذهبية» خلال الحفل التكريمي الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.

وكرم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، شرطة أبوظبي بحصولها على الإنجاز ضمن 88 جهة حكومية.

وتسلم الشهادة اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية ورئيس اللجنة العليا لاستمرارية الأعمال عن القيادة، مشيداً بجهود العاملين في تحقيق أفضل المعايير التي تعزز استمرارية واستدامة الأعمال أثناء الأزمات والكوارث.

وأوضح أن الإنجاز يعزز الجاهزية لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، ويسهم في بناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من التقنيات لتبقى أبوظبي في الطليعة دائماً في الاستجابة للطوارئ والأزمات. وحازت شرطة أبوظبي شهادة المعيار الوطني بعد إنجاز عملية التدقيق الخارجي، في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، والتي شملت مقابلة الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على المستندات.

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