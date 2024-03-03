إطلاق اسم اللواء السلال الفلاسي على مسجد أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي اسم المغفور له بإذن الله، اللواء السلال بن هويدي الفلاسي، على مسجد أكاديمية شرطة دبي، تخليداً لذكراه، وتقديراً لما قدمه من بذل وعطاء في العمل الشرطي على مدار 38 عاماً.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، إن إطلاق اسم المغفور له بإذن الله، اللواء السلال بن هويدي الفلاسي، على مسجد أكاديمية شرطة دبي هو أقل ما يمكننا تقديمه لأحد أبناء هذه القوة المخلصين، وتكريماً له، وتعبيراً عن مشاعرنا تجاهه، مؤكداً أن اللواء السلال له بصمات واضحة طوال مدة خدمته في شرطة دبي على مدار 38 عاماً، وأن إخلاصه وتفانيه في العمل وأخلاقه مشهود بها، وقد مَثّل قدوة لزملائه وموظفيه الذين عملوا معه خلال السنوات الماضية.

وأضاف: «لقد فقدنا رجلاً حرص على سمعة وتميز شرطة دبي في كافة المجالات وحقق إنجازات مختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي مخلصاً في عمله كل الإخلاص، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته».

من جانبهم، تقدم أنجال المرحوم السلال سعيد بن هويدي الفلاسي بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على إطلاق اسم والدهم على مسجد أكاديمية شرطة دبي، قائلين: «نشكر شرطة دبي على هذه اللفتة الكريمة». يذكر أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أسهمت في تجديد وصيانة مسجد الأكاديمية.

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