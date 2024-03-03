ولي عهد أبوظبي يشهد السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج

المصدر: المنامة - وام

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس، تحت شعار «20 عاماً من صنع التاريخ».

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، بجهود الجهات القائمة على تنظيم «سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج»، كما أشاد سموه بما حققته المملكة من إنجازات متميزة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، التي تسهم في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

حضر السباق كل من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، وضيوف المملكة خلال هذا الحدث الرياضي العالمي.

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