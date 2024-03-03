جريان الأودية يرسم لوحة ربيعية بديعة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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شهدت المناطق الطبيعية بالفجيرة وجريان الأودية، إقبالاً كبيراً من الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية عقب هطول أمطار الخير التي عمت البلاد، والذين فضلوا الابتعاد عن صخب المدن والأماكن المغلقة إلى ربوع الطبيعة التي تحيطها الجبال الشاهقة وأشجار السمر والغاف، إلى جانب برك المياه العذبة.

وجهات

وأصبحت المناطق الطبيعية مثل وادي سهم ووادي الحيل، من الوجهات المفضلة التي تهافت عليها المواطنون والمقيمون لقضاء أوقات ممتعة، من خلال رحلات برية للترويح عن النفس والاستمتاع بأجواء الربيع الخلابة، حيث اكتست المناطق الجبلية باللون الأخضر بعد موسم وافر من الأمطار التي نجم عنها جريان الأودية وامتلاء السدود وارتواء الأراضي والمزارع بالمياه العذبة، ما يبشر بموسم ربيعي استثنائي.

وتشهد أودية الفجيرة الجبلية وشعابها، جريان جداول المياه العذبة المندفعة بين ثناياها، لتشد إليها أنظار الزوار بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز فيها جمال تلك الأماكن ورونقها.

وعكس موسم الأمطار جمال الطبيعة الجبلية في مناطق الفجيرة وحولها إلى مساحات خضراء شاسعة، لتنتشر زهورها البرية الملونة ونباتاتها العطرية بروائحها الزكية، وتتحول تلك الأماكن إلى لوحة ربيعية جذابة جعلت منها متنفسات عائلية طبيعية.

تشكيلات

وتشهد مناطق الفجيرة الجبلية هذه الأيام، أجواءً عليلة مفعمة بالحياة، زادتها جمالاً الأودية الجارية بمياهها العذبة، وتشكيلات جبالها العالية التي تبهج النفس وتضفي صوراً من الجمال، لترسم مناظر طبيعية بديعة جعلت منها مقصداً سياحياً لزوار الإمارة.

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