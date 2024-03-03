ملك البحرين: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تحظى بمكانة رفيعة إقليمياً ودولياً

المصدر: المنامة - وام

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استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة أخوية لمملكة البحرين.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

رؤى

وفي بداية اللقاء، أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك، مؤكداً أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد قوة ورسوخاً بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات.

وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد، إلى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.

تحيات

وخلال اللقاء، نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لأخيه جلالة الملك وللشعب البحريني الشقيق دوام التقدم والرخاء، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيداً من الرقي والازدهار.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأصعدة لمواصلة التعاون والتنسيق والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة إلى آفاق أوسع.

تقدير

وأعرب سموه، عن شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما يوليه جلالته من اهتمام وحرص دائم على تعزيز مستوى التعاون المشترك بين البلدين.

لقاء

والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أخاه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. ورحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين قيادة وشعباً. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يلبي تطلعات قيادة البلدين الطموحة نحو تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق في المجالات المختلفة وبما يحقق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار للبلدين. وتبادل سموهما خلال اللقاء، الذي جرى على هامش سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، الأحاديث الأخوية والودية التي تعكس متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبال

وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصل أمس، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة أخوية لمملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور كل من الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن الطيار محمد باحسين المسلم، قائد قاعدة الصخير الجوية.

مباحثات

وتبادل سموه والأمير سلمان بن حمد آل خليفة الأحاديث الأخوية الودية التي تُعبر عن متانة علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.

وتأتي زيارة سموه إلى مملكة البحرين في إطار تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية، بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

رافق سموّه، خلال الاستقبال واللقاءات، كلّ من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

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