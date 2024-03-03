شرطة أبوظبي تطلع على مبادرات مكتبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مكتبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، للاطلاع على المكتبة ومبادراتها في مجال القراءة ونشر المعرفة، وذلك ضمن شهر القراءة 2024. وتضمنت الزيارة جولة تعريفية على أقسام المكتبة، والتعرف إلى آلية توزيع وتصنيف مئات الآلاف من الكتب في مختلف المجالات، بالتركيز على الوسائل والمبادرات التي تشجع على القراءة، وترسخ قيم القراءة بين منتسبي القيادة، لتحقيق الهدف المرجو من الخطة العامة الهادفة لجعل القراءة أسلوب حياة.

وأكد المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، أن الزيارة تأتي ضمن جهود اللجنة في تعريف منتسبيها بالمشروعات الثقافية والحضارية المتميزة، التي تنشئها دولة الإمارات لنشر المعرفة، والتحفيز على القراءة، باعتبارها أساس كل بناء للفكر والوعي في بناء وتطوير جيل من قادة المستقبل المتسلحين بالثقافة والمعرفة.

وأشاد بخدمات ومرافق مكتبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، والتي ترسخ في بيئة محببة، وتشجع على القراءة، والتي تعد أسلوب ومنهج حياة، لتعزيز جهود التنمية والتطوير .

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