«دبي للشباب» و«فرجان» يتعاونان على تعزيز العمل المجتمعي وتمكين الشباب

المصدر: دبي - مريم العلي

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وقّع مجلس دبي للشباب ومؤسسة فرجان دبي اتفاقية تعاون تستهدف دعم الجهود المجتمعية ورفع مستوى الوعي والتأثير في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك سعياً لتحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز العمل المجتمعي وإشراك الشباب في المبادرات المجتمعية التي تدعم تطورهم الذاتي والمجتمعي والاقتصادي، وتعاونت الجهتان على رسم خطط استراتيجية من شأنها تطوير الأداء ورفع نسبة تمكين الشباب وإقبالهم على المبادرات المجتمعية، ونصت الاتفاقية على استخدام دمج المبادرات التي تقدمها الجهتان ونشرها وتكثيفها لتحقيق الأثر الإيجابي الذي تطمحان إليه.

وأعرب حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، عن فخره وسعادته بالشراكة مع مؤسسة فرجان دبي، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستمنح الشباب فرصاً جديدة ومتنوعة للمشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية التي تتناول قضايا مهمة مثل التعليم والصحة والتنوع والتضامن والابتكار، وقال لـ«البيان»: «نسعى من هذا التعاون إلى إلهام الشباب وتمكينهم من أن يكونوا عنصراً أساسياً وفاعلاً في التنمية المجتمعية والإسهام في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وبلادهم والعالم».

وقالت علياء الشملان، مؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة فرجان دبي، إن «التعاون مع مجلس دبي للشباب يتماشى مع رؤية المؤسسة ورسالتها في دعم وتشجيع الشباب على القيام بالأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة وتعزيز القيم الإنسانية».

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