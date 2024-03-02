وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل يَزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
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زار وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل المستشفى الميداني الإماراتي، وينفذ جولة ميدانية داخل أقسام المستشفى لتفقد المرضى والكادر الطبي، وللاطلاع على آلية العمل والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين في قطاع غزة.
وفد من مؤسسة إنقاذ الطفل يَزور المستشفى الميداني الإماراتي، وينفذ جولة ميدانية داخل أقسام المستشفى لتفقد المرضى والكادر الطبي، وللاطلاع على آلية العمل والخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين في قطاع #غزة. #صحيفة_البيان pic.twitter.com/n0WBDxwIgR— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 2, 2024