طقس الإمارات المتوقع غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، يصبح غائما تدريجياً ليلاً وصباح الإثنين، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية/ 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س .. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 22:32 .

في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند الساعة 01:33 والجزر الأول عند الساعة 08:38 الثاني عند الساعة 20:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 15 80 30

دبي 26 17 80 30

الشارقة 26 16 80 30

عجمان 28 16 80 30

أم القيوين 25 16 85 45

رأس الخيمة 29 15 75 30

الفجيرة 25 15 85 45

العـين 25 14 80 25

ليوا 29 14 65 20

الرويس 23 16 80 30

السلع 30 18 80 30

دلـمـا 27 18 80 45

طنب الكبرى 21 20 85 50

طنب الصغرى 21 20 85 50

أبو موسى 22 21 70 55.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز