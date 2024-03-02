محمد بن راشد: برج "وقف المليار وجبة" خطوة جديدة لاستدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي

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اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على برج "وقف المليار وجبة" .. أعلى برج وقفي في الإمارات.

وأكد سموه أن برج "وقف المليار وجبة" يعد خطوة جديدة لتنمية أصول الوقف بما يضمن استدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي للعقود .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على حسابه على "منصة إكس": ضمن متابعاتنا للمشاريع الإنسانية … اطلعت على برج "وقف المليار وجبة" .. أعلى برج وقفي في الإمارات.. يقع على شارع الشيخ زايد باستثمارات 800 مليون درهم … خطوة جديدة لتنمية أصول الوقف بما يضمن استدامة واستمرارية العمل الإنساني الإماراتي للعقود القادمة بإذن الله .

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