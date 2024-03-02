محمد بن راشد: دبي حلقة وصل مركزية بين شعوب وثقافات العالم

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي اليوم باتت حلقة وصل مركزية بين الشعوب والثقافات والأعمال من حول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب، منوهاً سموه بالمكانة المتقدمة للمعرض على المستوى الدولي. وقال سموه إن اختيار قيادات الصناعة البحرية العالمية للقاء في الإمارات، ومن خلال أحد أهم مرافئ دبي، شهادة ثقة في قدراتنا، واعتراف بجدوى نهجنا الدائم في السعي نحو التميز، والتزامنا بتسهيل الوصول إلى فرص جديدة تخدم في توجيه العالم نحو غد أفضل.

كما زار سموه، أمس، معرض «آرت دبي»، المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من مختلف أنحاء العالم، مشيداً بالتطور المستمر والقوي الذي يشهده قطاع الثقافة والفنون، بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأكد سموه، خلال الجولة، ضرورة مضاعفة العمل من أجل تدعيم ركائز البيئة الحاضنة للإبداع وتوسيع نطاقها وصولاً إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي.

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