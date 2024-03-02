«الوطني» يناقش سياسة الحكومة بشأن مِنَح وتأهيل المقبلين على الزواج

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 6 مارس، في مقر المجلس بأبوظبي، ويناقش «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج».

وسيتم توجيه 4 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «اختبارات الامسات»، وسيوجه الدكتور عدنان الحمادي سؤالين حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وستوجه الدكتورة مريم البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن مهنة التعليم»، وستوجه الدكتورة موزة الشحي سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».

وستجري مناقشة المجلس ضمن محوري: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.

ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز