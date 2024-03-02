سفير الدنمارك بالدولة يشيد بالمستوى العالمي المتقدم لأكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد أندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، بالمستوى العالمي المتقدم لأكاديمية ربدان وتفردها في تقديم مزيج استثنائي من التعليم الأكاديمي والمهني في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لأكاديمية ربدان وكان في الاستقبال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان.

وتضمّنت الزيارة عقد اجتماع رفيع المستوى بحضور فريق الإدارة العليا في الأكاديمية، حيث تمت مناقشة فرص التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأطلع هانسن على إيجاز يعرض رؤية الأكاديمية كرافد أساسي لقيادات المستقبل، ودورها الفاعل في إعداد الكوادر المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعليم والتدريب المشترك بين الجهات والقطاعات المعنية.

كما استعرض جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إنجازات الأكاديمية على الساحة العالمية وتأثيرها العالمي الكبير في المجالات الشرطية والأمنية والدفاعية واستمرارية الأعمال والجاهزية وإدارة الكوارث وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز