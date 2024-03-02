«الجندي» تشيد بتنظيم الإمارات القمة العالمية للحكومات

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 602 لشهر مارس 2024. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وأشادت المجلة في كلمة «الجندي» تحت عنوان «قمة الحكومات.. منصة عالمية لتبادل الأفكار والآراء»، بتنظيم دولة الإمارات القمة العالمية للحكومات، لافتة إلى أن الدولة تعد من بين الأكثر إسهاماً على الساحة الدولية في هذا المجال.

وقالت المجلة: إن ما أطلقته الإمارات من مبادرات خلال الدورات السابقة من القمة، أكد بالفعل أنها واحدة من الدول الأكثر إقداماً على تطوير العمل المؤسسي والحكومي في العالم، عبر استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها المؤسسات الحكومية للأفراد، وتسهيل طرق الحصول عليها بالنسبة إلى المواطنين، الذين هم الهدف والغاية النهائية لأي عمل حكومي أو تنموي.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وتضمن العدد ملف «الجندي» الرئيسي تحت عنوان: «اتجاه الدول الكبرى لامتلاك المسيّرات المقاتلة الشبحية»، ودراسة بعنوان: «الاتفاقيات البحرية الدولية»، وأخرى عنوانها: «قانون البرمجة العسكرية الفرنسية 2024-2030.. التداعيات على القوات البرية». يذكرأن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصدر عددها الأول في شهر أكتوبر من العام نفسه.

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