صندوق الزكاة يطلق حملة «زكاتك استدامة ونماء»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق الزكاة عن إطلاق حملته الإعلامية 21 لعام 2024، تحت شعار «زكاتك استدامة ونماء»، وذلك ضمن نهجه الرائد في إطلاق حملات إعلامية متميزة كل عام.

وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد سليمان البلوشي المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة: «إن الصندوق أطلق حملته الإعلامية الـ 21 منسجمة مع عام الاستدامة تحت عنوان: «زكاتك استدامة ونماء»، منطلقاً بخطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة منذ تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى 20 حملة إعلامية ناجحة ومعبرة، أدت غاياتها التي تخدم أهداف صندوق الزكاة».

وأضاف: «إن هذه الحملة تأتي ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة التي يطلقها الصندوق على حملاته الإعلامية في سبيل تذكير المجتمع بفريضة الزكاة وتوعيتهم، والتسويق لخدمات صندوق الزكاة في خدمة دافعي الزكاة، بما يعود نفع ذلك على المستحقين لها ويخدم المجتمع أولاً وآخراً».

وقال الدكتور البلوشي: «إننا في صندوق الزكاة نسعى عبر حملتنا الإعلامية هذه للتركيز على الخدمات الرقمية التي يطلقها صندوق الزكاة والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك عبر إبراز الخدمات الرقمية المتميزة، وجميعها مؤتمتة 100 %».

وأفاد البلوشي بأن ثقة المزكين بنا هي أساس نجاحنا، وهدف نسعى دائماً إلى تحقيقه، والعمل على زيادة تواصل العلاقة معهم، ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الثقة والتواصل الفعال نجح الصندوق في تنويع قنوات الدفع لهم لتبلغ 43 قناة دفع تتنوع بين المباشر والإلكتروني والذكي.

وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة 21 أوضح الأمين العام أن الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع أكثر من 236 مليون درهم، وتحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة، ونأمل أن نتجاوز هذا المبلغ حتى نتمكن من تغطية أكبر عدد ممكن من شريحة المستحقين. وتأتي هذه المستهدفات من الصندوق وفق خططه المدروسة ونتائجه التاريخية الموثقة، والنجاحات التي حققها الصندوق من خلال البرامج والمشاريع التي أطلقها خلال مسيرته التي بدأت منذ نحو 20 سنة، ثم الجهود الحثيثة للقائمين على الصندوق واستراتيجية عمله ورؤيته التي تركز على خدمة فريضة الزكاة من خلال رؤيته: رؤية مستقبلية لفريضة شرعية.

وأعرب الدكتور عن شكره لداعمي الحملة الإعلامية وهم بنك أبوظبي التجاري- الصيرفة الإسلامية كراعٍ رئيسي، ومصرف أبوظبي الإسلامي كراعٍ استراتيجي، والتي أثمرت رعايتهم تنفيذ حملة إعلامية واسعة الانتشار تغطي أهم البرامج والقنوات والإذاعات في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز