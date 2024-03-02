«جمعية الإمارات الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية «أياماً معدودات»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أطلقت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، تحت شعار «أياماً معدودات» لعام 2024، التي تستهدف 35 ألف صائم من خلال الخيام المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، وتوزيع المير الرمضاني على الأسر المحتاجة لسد حاجاتهم الغذائية، وتوزيع زكاة الفطر على مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، من المحتاجين والأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، أن الحملات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الجمعية تبقى شاهدة على عطاء المجتمع الإماراتي، وتكاتف الجميع في سبيل الارتقاء بالرسالة الإنسانية الإماراتية من خلال أداء المسؤولية المجتمعية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين للمشاريع ومبادرات الجمعية، والتي تسهم في تحقيق التطلعات والوصول إلى الحالات الإنسانية.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال شهر رمضان إلى تقديم جميع أوجه المساعدات للتخفيف عن الأسر أعباء الحياة والتحديات التي تواجههم من خلال عدد من البرامج منها زكاة المال والمير الرمضاني وكسوة العيد.

وأكد الطنيجي، سعي الجمعية للتخفيف عن العمال وذلك عن طريق توفير وجبات إفطار صائم في الخيم التي أنشأتها الجمعية في خمسة مواقع وهي بجانب مسجد الشيخ زايد، ومنطقة السوق وسيح العريبي ومنطقة الدقداقة وشعبية راشد، مشيراً إلى سعي الجمعية إلى توزيع 10 آلاف وجبة إفطار صائم على العاملين في بعض المؤسسات والدوائر.

وأوضح الطنيجي، استعداد الجمعية خلال شهر رمضان لإسعاد 1500 أسرة من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية، وتوزيع المير الرمضاني على 250 أسرة أيتام، عن طريق كوبونات شرائية لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

وقال الطنيجي: إن الجمعية حريصة على مواصلة دعم مبادرات سقيا الماء، حيث تم تخصيص توزيع 100 ألف عبوة خلال شهر رمضان على المساجد والخيام الرمضانية.

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