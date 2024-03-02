مكتوم بن محمد يعزّي في وفاة مسري بن عتيج بالعرطي

المصدر: دبي ـ البيان

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قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مسري بن عتيج بالعرطي.

وقدم سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومسؤولون وجمع من المواطنين، واجب العزاء في الفقيد، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء، معبرين عن صادق مواساتهم إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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