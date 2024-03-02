«كهرباء دبي» تستعرض 50 مشروعاً مبتكراً ضمن «أسبوع الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي «أسبوع الابتكار»، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وسط إشادة واسعة بجهود الهيئة في الابتكار في مختلف المجالات.

وتضمن الأسبوع العديد من الأنشطة والفعاليات في مركزها الرئيسي ومجمّع قطاع توزيع الطاقة ومجمّع ورسان، ومركز الابتكار التابع للهيئة، إلى جانب منصتها في معرض «الإمارات تبتكر»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في أبراج الإمارات بدبي.

وعرضت الهيئة أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً خلال «أسبوع الابتكار»، إضافة إلى تنظيم 18 ورشة عمل حضورية وافتراضية للموظفين والطلاب.

ونظمت الهيئة، مؤتمر «آفاق المستقبل»، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى خبراء ومختصين من عدد من الشركات والمؤسسات العالمية، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي، ومايكروسوفت، وأمازون، ودل، وغيرها.

كما نظم مركز الابتكار التابع للهيئة برنامج «التواصل من أجل الطاقة النظيفة»، الذي يهدف إلى إتاحة المجال أمام المبتكرين وأصحاب الإنجازات والأساتذة المتخصصين في الطاقة النظيفة لعرض نجاحاتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف، ومد جسور التواصل، ورفع مستوى وعي المجتمع حول أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال.

وتضمن البرنامج، مجموعة من الجلسات النقاشية والمحاضرات وورش عمل تخصصية، بالتعاون مع كبرى الجامعات، والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية، من بينها «سيمنس للطاقة»، «هواوي»، «المختبر الخليجي»، «مصنع الدماني للمركبات الكهربائية»، «إنوفا»، «لونجي»، «إس إم إيه سولار»، «صن غرو الشرق الأوسط»، «فيرتكو إكس»، «إن سكاي روبوتكس»، «ترينا سولار»، «جينكو سولار»، «هواسان سولار»، «فايك ميدل إيست»، «ريبوز»، «أيغيوس»، «داس إنرجي»، و«صن فارمينغ إنترناشيونال».

خيمة ابتكار

واستعرضت الهيئة، 18 مشروعاً مبتكراً في «خيمة الابتكار» في مركزها الرئيسي، ومن أبرزها تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه والمشاعر من أجل إسعاد المتعاملين، الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطاقة الشمسية، تطبيق «دروب»، المحطة الكهرومائية في حتا، مشروع ماي الذكي، وهو استثمار علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للكشف عن الأعطال لمراقبة البيانات الضخمة لعدادات المياه الذكية بشكل استباقي واكتشاف الأعطال، «منصة إدارة الابتكار المتطورة» القائمة على نظام (أفكاري – ابتكاري) المحدّث، محاكاة الاختراقات والهجمات الإلكترونية، أتمتة عملية المراجعة الأمنية لرموز التطبيقات من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الطائرة بدون طيار «تيلو» للمراقبة، القدرة على التعلم المستقبلي بواسطة «ميديا برو» لإثراء تجربة التعلم للموظفين، تصميم العمليات المتعلقة بإنترنت الأشياء لتطوير استخدامات شبكة الاتصالات منخفضة الطاقة وبعيدة المدى لإنترنت الأشياء، التخطيط الذكي لشبكة التوزيع، تقييم خطوط شبكة نقل الكهرباء، تصنيف الأحمال لمراقبة استهلاك الطاقة وأحمال كل جهاز بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أداة لدعم القرار للتنبؤ بطلب الطاقة للمتعاملين، وغير ذلك من مبادرات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ونظم مركز الابتكار فعالية «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» التي تضمنت معرضاً لابتكارات 15 من أهم الخبراء والمهنيين ورواد الأعمال واللاعبين الرئيسيين المحليين والعالميين في القطاع، إضافة إلى أحدث الحلول والابتكارات في مجالات مستقبل الهيدروجين الأخضر، التنقل الكهربائي، التحول الرقمي والبيانات الضخمة، حلول الطاقة الشمسية، تقنيات تخزين الطاقة، ومختلف المجالات التي تؤدي دوراً جوهرياً في مكافحة التغير المناخي.

ونظم مركز الابتكار، الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» التي استقطبت المبتكرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز موثوقيتها، وتحقيق دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع أنظمة الطاقة الأخرى.

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