شرطة دبي و«إي آند الإمارات» تستشرفان مستقبل التحول الرقمي الاستباقي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع «إي آند الإمارات» 6 ورش عمل استراتيجية في مجال التحول الرقمي الاستباقي، وذلك في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال الحيوي المهم الذي يشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون والتدريب المشترك بما يعزز جاهزية الطرفين وتحقيق الاستباقية واستشراف المستقبل الرقمي، وتطبيق الخدمات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الأمن والأمان وتسعد أفراد المجتمع.

وشهد فعاليات الورش من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد منصوري القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من كبار الضباط.

وناقشت ورش العمل التخصصية التي حضرها كبار الضباط والمسؤولون في القطاعات التخصصية المختصة في شرطة دبي و«إي آند الإمارات» محاور مهمة في مجال التحول الرقمي، أولها محور عمل «الدعم اللوجستي»، بينما تناول المحور الثاني ضمن الورشة الثانية موضوع «الذكاء الاصطناعي».وناقش المحور الثالث ضمن الورشة الثالثة «التدريب المشترك»وتناول المحور الرابع موضوع «خدمة العملاء» وبحث المشاركون في ورشة العمل الخامسة محور «أمن المعلومات»، بينما ناقشت الورشة السادسة ضمن المحور السادس «بطاقة إسعاد»، المبادرات المجتمعية والإنسانية.

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