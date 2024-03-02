شرطة دبي تستعرض تقنياتها في «كاستم شو الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في الدورة السابعة لمعرض السيارات المعدّلة «كاستم شو الإمارات»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مدينة إكسبو دبي ويستمر حتى 3 مارس، ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة للسيارات والدراجات النارية المعدلة.

وقال العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة إن شرطة دبي تستعرض في منصتها خلال المعرض، «دراجة الإنقاذ» و«سكوتر الإنقاذ» وسيارة «لوتس Eletre R» التي تعتبر من السيارات الكهربائية الفارهة المنضمة لأسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية، والتي تتمتع بمحركين كهربائيين يجتمعان لتوليد قوة 905 أحصنة، فيما يوفر نظام الدفع الكهربائي الكامل توازناً بين الأداء العالي، والاستجابة السريعة، ومدى السير الطويل وصولاً إلى 600 كيلومتر، حيث تصنف لوتس Eletre R كأسرع سيارة دفع رباعي كهربائية بمحركين في العالم، تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأضاف العميد الفلاسي: نستعرض كذلك في مشاركتنا «شاحنة الإنقاذ» الخاصة بالمهمات الصعبة وسيارة نيسان للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، و«رام تي آر إكس RAM TRX»، التي تتميز بمحرك يطلق عليه اسم «هيمي» ذو الـ8 إسطوانات، وسعة 6.2 لترات «سوبر تشارج» ثنائي المسامير، مما يعزز القدرة الحصانية، وعزم الدوران ليصلا إلى 702 حصان و650 باوند - قدم، الأمر الذي يرتقي بسيارة رام لتكون ضمن أقوى السيارات متعددة الاستخدامات بثمانية أوضاع للقيادة تركز على الأداء الرياضي، والثلجي، والطيني الرملي، والصخري، والصحراوي، والسحب، حيث يوفر كل وضع القدرة الحصانية الأفضل، ونسبة التروس. وتستعرض منصة شرطة دبي في معرض «كاستم شو الإمارات» وشاشات العرض في أجنحة المعرض، أجندة جلسات ومحاور القمة الشرطية العالمية 2024 في نسختها الثالثة، والتي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة المُمتدة من 5 وحتى 7 من شهر مارس الحالي، لتكون منصة دولية عالمية، يجتمع فيها القادة الأمنيون والشرطيون والخبراء المتخصصون والعاملون في منظمتي «الإنتربول» و«الرودبول» .

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