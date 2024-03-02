«مؤتمر الأمراض النادرة» يستعرض تقنيات العلاج الجيني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشف المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الإمارات للأمراض النادرة خلال يومه الثاني في أبوظبي، عن علاجات جديدة أثبتت نجاحها في علاج العديد من الأمراض النادرة التي لم يتوفر لها علاج في السابق، ومن بينها تقنيات العلاج الجيني الذي أصبح يقدم فرصاً مبهرة لعلاج عدد كبير من الأمراض النادرة التي تنجم عن خلل في الجينات، حيث أكد الأطباء إمكانية استخدام هذه التقنية، حيث يستبدل العلاج جيناً أو يضيف جيناً جديداً في محاولة لعلاج المرض أو تحسين قدرة الجسم على محاربته، وهو ما يبشر بعلاج نطاق واسع من الأمراض.

كما استعرض المؤتمر خلال الجلسة الأولى طرق العلاج بالخلايا الجذعية في عدة حالات من الأمراض النادرة، وكذلك العلاجات الدوائية المحددة التي تتضمن استخدام الأدوية التي تستهدف أساساً السبب الجذري للمرض على مستوى جزيئي، ما يزيد من فعاليتها ويقلل من الآثار الجانبية.

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