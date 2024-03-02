«طرق دبي» تدشن «التوأمة الرقمية» لكشف أعطال المترو والترام استباقياً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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دشنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي نظام «التوأمة الرقمية» لقياس كفاءة الأجزاء الحيوية المكونة للقطارات ومحطات المترو والترام والتنبؤ بأعطالها، ويوفر النظام الذكي بيانات تحليلية وتفصيلية دقيقة تساعد الفنيين والمهندسين على استبدال القطع قبل تعطلها بشكل استباقي.

وقال محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في الهيئة، إن نظام التوأمة الرقمية متصل مباشرة بغرفة العمليات المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز، ما يوفر الوقت والجهد على المهندسين والفنيين في تحديد مكان العطل والوصول إليه دون التأثير على حركة المترو أو الترام، لافتاً إلى أن النظام يعمل بواسطة مجسات ترسل مؤشرات حول حالة الطاقة المتصلة بالأجزاء المختلفة وكفاءتها التشغيلية، ما يسهم في تعزيز فاعلية فرق الدعم الفني في صيانة المترو، ويمكنهم من استبدال الأجزاء التي تتطلب صيانة قبل تعطلها بشكل جزئي أو كامل.

وأوضح أن نظام التوأمة الرقمية يسهم في تدريب المهندسين والفنيين عبر استخدام تقنيات الميتافيرس، ويمكنهم من الحصول على رؤية حول كيفية التعامل مع القطع واستبدالها بتقنية ثلاثية الأبعاد تحاكي الواقع، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحسين استجابتهم وتجاوز مفهوم الزمن المستغرق في الاستجابة.

خدمات استباقية

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها بشكل دائم لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات استباقية توفر الوقت والجهد، وتزيد من سعادة أفراد المجتمع وتجعل تجربة استخدام المواصلات العامة أكثر راحة.

وأكد أن نظام التوأمة الرقمية يلعب دوراً بارزاً في حماية البيئة ويعزز ممارسات الاستدامة ويتيح للفرق استخدام أحدث التقنيات لتحسين كفاءة شبكة المواصلات العامة، كما يحد من الانبعاثات الضارة، ويحقق وفرة في استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن التطور السريع الذي يشهده مجال التقنيات الرقمية، لم يعد مجرد محرك لتحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى الأداء، بل أصبح إحدى الدعائم الرئيسية للابتكار والتحول الشامل واستشراف المستقبل الحضري وجعله واقعاً يمكن للجميع تجربته والاستفادة من مخرجاته.

من جانبه، قال أليستير جوردون، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوليس» المشغلة لمترو وترام دبي، إن الشركة استعانت بروبوتات لفحص عجلات القطارات، تقوم بتقديم ملفات تعريف العجلات بدقة ويتوقع المشكلات المحتملة التي قد لا يلاحظها الركاب، لكنها قد تؤثر على رحلتهم، إضافة إلى استعانتها بتقنيات لفحص مسار مترو وترام دبي بأجهزة متطورة مزودة بأشعة الليزر والأضواء على طول المسارات خارج ساعات الذروة، حيث تجري عمليات تفتيش شاملة بدقة عالية دون تدخل بشري.

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