وزيرة البيئة: التشغيل يسرّع تحول الإمارات نحو الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية الحالية، من قبل شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المحطات، يعتبر محطة مهمة نحو تسريع تحول دولة الإمارات نحو حلول الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مباركة

وقالت معاليها: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات تشغيل المحطة الرابعة التي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة دولة الإمارات نحو الاستدامة.

تعكس تلك الخطوة عزم الإمارات نحو اعتماد حلول للطاقة النظيفة والمتجددة تهدف من خلالها إلى إيفاء الدولة بالتزاماتها المناخية والبيئية أمام العالم، مع الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال زيادة إنتاج الطاقة بشكل مستدام».

نموذج وطني

وأضافت معاليها: «تسهم محطات براكة التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، في بناء نموذج وطني متفرد في الاستدامة، وتساعدنا على تحقيق أهدافنا الرامية إلى تقليص الانبعاثات الكربونية 40 % مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030 وفق النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة من خلال الحد من التلوث والعديد من المزايا الأخرى».

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