السمات المناخية لشهر مارس

المصدر: البيان

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يعتبر شهر مارس الشهر الأخير من شهور الشتاء، تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الربيع جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان.

ويبدأ تأثير منخفض الهند الموسمي في الظهور تدريجياً ليبدأ تأثيره على المناطق الشرقية، يستمر تعرض البلاد أحياناً لموجات عدم الاستقرار في الطقس نتيجة مرور منخفضات جوية في طبقات الجو العليا على شمال الخليج متجهة من الغرب الى الشرق، يصاحبها في حالة تعمقها على المنطقة سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة التي عادة ما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

وتكون المناطق الشرقية من الدولة، وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، ما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.

والرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، وتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير خاصة مع النصف الثاني منه، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51%، وتظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 22 و25°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 27 و32°م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و19°م.

أعلى درجة حرارة 43.1° في سيح السلم وسويحان سنة 2018

أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2019 والتي بلغت 1.0°م.

الريـــــــاح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 123 (كلم/س) في دلما سنة 2020

أعلى هبه رياح (كلم/س) 183 في مطار أبوظبي سنة 2002

الـرطـوبــــــة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 51%.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 84%.

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19% إلى 33%.

الضبـــــــاب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2010 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 300 ملم على الشويب في سنة 2016.

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