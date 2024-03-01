حمدان بن محمد: معرض دبي العالمي للقوارب يعكس إرث دبي البحري العريق

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن معرض دبي العالمي للقوارب يعكس إرث دبي البحري العريق.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تفقدت اليوم معرض دبي العالمي للقوارب 2024 الذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر، وسعيد بحجم ومستوى المشاركات الوطنية والعالمية التي وصلت لأكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة».

وأضاف سموه: «هذا الحدث يعكس إرث دبي البحري العريق ودورها المؤثر في دعم شراكات قوية بما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي عالمياً».

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