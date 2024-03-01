تسليم علم قمتي المواصلات 2025 لهامبورج و2026 لدبي

المصدر: البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار: "التنقل المستدام وجودة الحياة"، بحضور الدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورج الألمانية، ومحمد المزغني الأمين العام للاتحاد، وعدد من المسؤولين من الهيئات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجيها.

وشاهد معاليه، والحضور، فيلماً سلط الضوء على مجريات أحداث المؤتمر من جلسات وورش عمل وزيارات ميدانية، ولقاءات بين المشاركين، وتفقد للتقنيات وأنظمة النقل والمواصلات في المعرض المصاحب للمؤتمر.

3 أيام حافلة

وأكد محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، حقق مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاحاً كبيراً من حيث عدد المسجلين في نشاطاته وفعالياته المختلفة، الذين تجاوز عددهم 1500 مشارك من 58 دولة، و40 عارضاً، يمثلون 58 دولة، وبلغ عدد المتحدثين 80 متحدثاً، يمثلون 23 دولة.

وقال: سلط المؤتمر، خلال أيامه الثلاثة، الضوء على عدد من الرسائل الرئيسة، أهمها مساهمة وسائل النقل العام في جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش والاستدامة ومساعدة على تعزيز صورة المدينة، وأن الاستثمار في التنقل المستدام يساعد على جعل المدن أكثر قدرة على المنافسة، وكذلك الحاجة الملحة لتوفير خيارات استثمارية مستدامة، مؤكداً أن تلوث الهواء وتغير المناخ يعدان من أكبر التحديات في عصرنا ويجب على جميع الشركاء أن يعملوا معاً للحد من آثارهما.

وأضاف: من الرسائل الرئيسة التي سلط المؤتمر الضوء عليها، تحقيق التكامل بين وسائل المواصلات العامة ورحلات الميل الأول والأخير، من خلال استخدام الدراجات الهوائية، والمشي، لتقليل الاعتماد على المركبات، وكذلك الحاجة المتزايدة للاستثمار في النقل والمواصلات، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز دور المواصلات العام.

وتوجه المزغني بالشكر لمعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفريق العمل في اللجنة المنظمة للمؤتمر والرعاة الذين أدوا دوراً مهماً في انعقاد هذا المؤتمر، وللعارضين على ما قدموه من حلول مبتكرة للنقل والمواصلات وكذلك المتحدثين على مشاركتهم التي أثرت النقاش في جلسات المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة.

وقال: أتطلع إلى لقائكم في المرة القادمة في مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادم الذي سيعقد في صلالة يومي 15 و16 يوليو القادم وفي هامبورج عام 2025 في قمة المواصلات ثم العودة إلى دبي في قمة المواصلات عام 2026.

هامبورج

وتناول معالي الدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورج الألمانية، استراتيجية المدينة في الطرق والمواصلات ووجود شبكة مواصلات عامة متنوعة وخطط المدينة في توسيع نطاق خطوط المترو والتوسع في محطاته، وطريق النقل العام، والعمل على إيجاد مواصلات نقل صحية بمستقبل أفضل أكثر اخضراراً ونظام متقدم تكنولوجياً.

تسليم العلم

وتسلم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الدكتور أنجيس تجاركس، وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورج الألمانية، من سعادة محمد المزغني الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، علم استضافة قمتي الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2025 في هامبورج و2026 في دبي.

تكريم الرعاة

وكرم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات الجهات الراعية للمؤتمر وهم: اتصالات، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، و"هيونداي" وشركة جمعة الماجد، وإدارة أمن المواصلات بدبي، ومركز النقل المتكامل أبوظبي، وتاكسي العربية، وشاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل إيست) (ذ.م.م)، وشركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م، وشركة جونال للإنشاءات، ومترو تاكسي، وشركة ترابيز، وشركة إينيت.

قمة المواصلات 2026

تستضيف دبي عام 2026 أكبر تجمع في العالم يركز على تطوير وسائل النقل العام، وهي القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات، (تكون هذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عام 2011، وهو أهم حدث عالمي في مجال المواصلات، إذ يجمع أكثر من 1900 عضو من 100 دولة، ويحضره رؤساء الهيئات والمشرعون والمطورون والمشغلون والمصنعون في قطاع المواصلات تحت سقف واحد لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، ويستقطب أكثر من 15 ألف زائر.

موضوعات حيوية

ناقشت الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حضرتها السيدة رينيه أميلكار، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، متحدثا رئيسا، العديد من الموضوعات الحيوية من بينها: الذكاء الاصطناعي، والتنقل الأخضر والوقود البديل، والبنية التحتية المرنة، وتسخير البيانات الضخمة والتخطيط الحضري، وتعزيز الصورة الإيجابية للنقل العام، وجودة الحياة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية وبذل الجهود لتحقيق الهدف المشترك في تنقل حضري مستدام، وغيرها العديد من الموضوعات الحيوية الهامة في مجال النقل العالمي.

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