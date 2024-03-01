توقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة صباحاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 01 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني عند الساعة 04:55، والجزر الأول عند الساعة 11:01، والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً أحياناً، يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28، والمد الثاني عند الساعة 01:01، والجزر الأول عند الساعة 07:42، والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 70 30

دبي 26 15 85 35

الشارقة 24 15 95 30

عجمان 24 15 90 30

أم القيوين 25 14 85 40

رأس الخيمة 24 16 65 25

الفجيرة 22 17 75 40

العـين 25 14 80 20

ليوا 24 13 90 20

الرويس 24 16 95 35

السلع 23 14 65 45

دلـمـا 23 16 85 45

طنب الكبرى 25 19 75 50

الصغرى 25 19 75 50

أبو موسى 24 19 70 50.

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