نوال الحوسني أول شخصية في الشرق الأوسط تحصد جائزة معهد الطاقة الدولي المرموقة

المصدر: وام

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حازت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، جائزة رئيس معهد الطاقة الدولي في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تسريع تحوّل الطاقة، وتبنّي الطاقة المتجددة، وتعزيز التوازن بين الجنسين في قطاع الطاقة، وتحفيز المرأة على الدخول بثقة في قطاع الطاقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأصبحت الدكتورة نوال الحوسني بذلك أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط تحصل على الجائزة المرموقة لمعهد الطاقة الدولي، وذلك مساء أمس في الحفل التكريمي السنوي للمعهد الذي يتوّج اختتام فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت الدكتورة نوال الحوسني التي نالت أيضاً على الزمالة الفخرية من معهد الطاقة الدولي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات والمنطقة والحصول على الجائزة الدولية وأهدت الفوز بالجائزة إلى قيادة دولة الإمارات التي أعلنت عام 2024 عاماً للاستدامة.

وقالت أثناء تسلمها الجائزة: "يسعدني ويشرفني أن يتم تكريمي من قبل أعضاء معهد الطاقة الدولي في لندن.. هذه الجائزة هي بمثابة تكريم لكل الرائدات في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، واللاتي يقدمن إنجازات استثنائية تسرّع التحول في مجال الطاقة وتوفر مقومات مستقبل أخضر أكثر استدامةً للجميع".

بدورها، قالت جولييت دافنبورت، رئيسة معهد الطاقة الدولي، أثناء تقديم الجائزة: "الدكتورة نوال رائدة في العمل التحوّلي في مجال الطاقة، في وطنها وعلى المستوى الدولي عززت مسارات الطاقة المتجددة وحرصت على إزالة العوائق التي تحول دون انتشارها لتسريع تحوّل الطاقة".

ولجائزة رئيس معهد الطاقة الدولي تاريخ حافل وإرث عريق يعود إلى أكثر من 90 عاماً.. ويتم منحها تقديراً للقياديين المتميزين في قطاع الطاقة والداعمين لضمان مستقبل أفضل من خلال تسريع التحول العالمي العادل والشامل للطاقة وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي المنشود.

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