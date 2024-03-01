مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الاستثمار في القادة هو سرّ تحقيق الريادة

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في القادة هو سرّ تحقيق الريادة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أن الاستثمار في القادة هو سرّ تحقيق الريادة، وأنّ تأهيل قياداتٍ تمتلك الرؤية والعزيمة هو استدامةٌ للإنجازات. تعلمت من مدرسة سموّه أنّ القيادة هي فعل إلهامٍ وتوجيهٍ وتحفيزٍ وتمكين، وأنّ ما نزرعه في قياداتنا الناشئة نحصده في تنمية أوطاننا ومستقبل شعوبنا، وأنّ تمكين القادة يبدأ بالعلم والمعرفة ويستمر بحرّية الإبداع والابتكار، وأنّ شباب اليوم هم قيادات الغد وأمله".

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