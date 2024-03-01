114 مليون رحلة لمركبات الأجرة في دبي 2023

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مركبات الأجرة قطعت خلال العام 2023 أكثر من 114 مليون رحلة، نقلت خلالها قرابة 198 مليون راكب، مشيرةً إلى أنه الإنجاز الأعلى في تاريخ الإمارة، ويؤكد على الحراك الاقتصادي الذي تشهده دبي التي رسّخت مكانتها باعتبارها وجهة مفضلة عالمياً للاستثمار والسياحة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن «47 % من الرحلات تمت عبر الحجز الإلكتروني، وبلغ معدل وقت وصول مركبات الأجرة للمتعامل 3.5 دقيقة»، مشيراً إلى أن الهيئة أضافت مؤخراً 950 مركبة تاكسي جديدة لقطاع مركبات الأجرة، وضاعفت عدد مركبات التاكسي في مطارات دبي بنسبة 100 %، من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة صديقة للبيئة، وذلك لمواكبة النمو المتزايد لأعداد المسافرين والزوار والفعاليات العالمية التي تشهدها الإمارة، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها لتلبية تطلعات المتعاملين والمجتمع.

وأوضح أن «الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها لرفع نسبة عمليات الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة بصورة تدريجية لتصل إلى 80 % خلال السنوات القادمة»، مشيراً إلى أن التوسع في تقديم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، عوضاً عن توفيرها على الطريق يسهل على المتعاملين الحصول على مركبات الأجرة، ويعزز من جهود حكومة دبي في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً في مجال تخطيط ونقل المدن من حيث تسهيل التنقل للأفراد وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، كما يقلل من هدر الكيلومترات، وبالتالي يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحفاظ على كفاءة المركبة وعمرها الافتراضي.

تحليل البيانات

وأشار شاكري إلى أن «الهيئة تسعى لتحقيق ذلك عبر تنفيذ عدد من الخطط يأتي في مقدمتها تخصيص 600 مركبة أجرة لخدمة المتعاملين الذين يقومون بطلب الخدمة عبر خاصية الحجز الإلكتروني، وتخصيص 270 محطة توقف «taxi rank» تتواجد فيها مركبات الأجرة تضم أكثر من 1400 موقف، على أن تتم زيادتها خلال السنوات المقبلة إلى 350 محطة، لافتاً إلى أنه يتم تحديد أماكن محطات التوقف بناءً على تحليل البيانات الضخمة التي تدل على المواقع الأكثر طلباً لمركبات الأجرة لضمان وصولها للمتعامل في وقت قياسي».

وأضاف: «بالتوازي مع ذلك سيتم استحداث قنوات ووسائل جديدة لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني بصورة تحفز المتعاملين على طلب الخدمة عبر القنوات والتطبيقات الذكية، إلى جانب توعية الجمهور بطرق عملية الحجز الإلكتروني لضمان الحصول على الخدمة في وقت قياسي، كما سيتم تفعيل خاصية الطلب التلقائي لمركبات الأجرة عبر النظام الذي سيوجه مركبات التاكسي إلى المناطق التي تشهد طلباً عالياً والذي سيتم عبر تحليل البيانات الضخمة على مدار الوقت، حيث أثبت نجاحه خلال فترة معرض إكسبو دبي 2020 وعدد من الأحداث التي احتضنتها واستضافاتها إمارة دبي».

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