الهلال الأحمر يوزع معونات شتوية على 6 آلاف مستفيد في عدد من المحافظات المصرية

المصدر: البيان

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قامت هيئة الهلال الأحمر عبر وفدها المتواجد حاليا في جمهورية مصر العربية بتوزيع المعونات الشتوية على المستفيدين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف في عدد من المحافظات المصرية، واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس ومستلزمات الأطفال والطرود الغذائية لحماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء خاصة بين الأطفال.

قامت هيئة الهلال الأحمر عبر وفدها المتواجد حاليا في جمهورية مصر العربية بتوزيع المعونات الشتوية على المستفيدين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف في عدد من المحافظات المصرية، واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس ومستلزمات… pic.twitter.com/xiqjZbWfcd — الهلال الأحمر الإماراتي (@emiratesrc) March 1, 2024

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