مركز محمد بن راشد للفضاء يحتفل بمرور 18 عاماً على تأسيسه

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفل مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، بذكرى مرور 18 عاماً على تأسيسه، في حفل أقيم بمتحف المستقبل، شهده جميع العاملين بالمركز من موظفين ومهندسين ورواد فضاء، وقيادة المركز.

بدأ الحفل بكلمة من سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سلط خلالها الضوء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2006، بتأسيس المركز، كما تحدث عن الدور البارز الذي يلعبه فريق المركز في النهوض بقطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً، مُشيراً إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتحقق لولا الدعم المتواصل الذي يلقاه مركز محمد بن راشد للفضاء من قبل القيادة الرشيدة.

شهد الحفل أيضاً إلقاء كلمة من قبل رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، إلى جانب تنظيم مسابقة بين فريق المركز وتوزيع عدد من الجوائز القيمة للفائزين.

وقال سالم حميد المري: «نشعر بالفخر ونحن نحتفل بمرور 18 عامًا على تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، منذ البداية كانت أهم قاعدة تأسس عليها المركز هي الشباب الذين يقودون حالياً مسيرة الإنجازات، وكانت مهمتنا الأولى هي البحث عن العقول وبناء الإنسان، واليوم دعم القيادة ومتابعتها للمشاريع وقربها من الشباب صنع قيادات من المركز تخدم وطنها في قطاعات عديدة، وحققوا إنجازات نفتخر بها. ثقتنا في أبناء المركز عالية وسنواصل معاً في السنوات المقبلة تطوير مشاريعنا الوطنية ليبقى علم وطننا مرفوعاً عالياً في الفضاء».

وحرصت إدارة المركز على تكريم فريق مهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وفريق القمر الاصطناعي «فاي التجريبي»، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، كجزء من مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية «فاي»، إلى جانب فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إضافة إلى فريق عمل المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، الذي أقيم للمرة الأولى في العالم العربي، تقديراً لجهودهم المميزة في تقديم الدعم لمختلف مشروعات ومهام المركز.

وفي لفتة تبرز معاني الانتماء، كرم مركز محمد بن راشد للفضاء، الموظفين الذين قضوا أكثر من 10 سنوات، حيث أهداهم سالم حميد المري، دروعاً تذكارية تُخلد هذه الذكرى، كما تم تكريم الموظفين المتميزين في جميع أقسام المركز.

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