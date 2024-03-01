اختتام فعاليات «الإمارات تبتكر 2024» بتكريم الفائزين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الفائزين بجائزة الإمارات تبتكر 2024، في ختام فعاليات دورة استثنائية لشهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، الذي نظمه وأشرف عليه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تحت شعار «الابتكارات المؤثرة»، وشهد تنظيم مئات الفعاليات في كافة إمارات الدولة في الفترة من 1 إلى 29 فبراير.

وشهد الحفل الختامي تكريم منسقي «الإمارات تبتكر 2024» في المجالس التنفيذية في الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتمثل جائزة الإمارات تبتكر 2024 التي تم إطلاقها عام 2021، مبادرة هادفة للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة، تجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهات الحكومة لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها في القطاع الحكومي، بما يعزز جهود الوصول بالدولة إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، وقد غطت الجائزة 6 فئات شملت: أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار جذري، وأفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى الفئة الخاصة هذا العام وهي أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن الهدف الأساسي لجائزة الإمارات تبتكر، هو الاحتفاء بالجهود الحكومية في مجال الابتكار وبمستوى التقدم في تطبيق الممارسات والمنهجيات المبتكرة، مشيرة إلى أن الجائزة شكلت منذ إطلاقها عام 2021 محفزاً للجهات والموظفين الحكوميين في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، لتعزيز الممارسات المبتكرة، والتفكير خارج الصندوق في تصميم حلول غير تقليدية لتحديات العمل الحكومي.

وحصلت وزارة العدل على جائزة الابتكار لنظامها الجديد لكاتب العدل الالكتروني للوكالات الرقمية، الذي يمكن المتعاملين من إصدار وكالاتهم القانونية بدون الحاجة إلى زيارة المحاكم أو الدوائر الحكومية، ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والاعتماد والتوقيع الرقمي لضمان سرعة ودقة وأمان الخدمة. وقالت صفية المنصوري مديرة إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل، إن هذا النظام يعكس التزام وزارة العدل بالتحسين والتطوير المستمر لخدماتها القضائية.وتم تكريم هيئة أبوظبي للإسكان بجائزة الأثر الاجتماعي في في المعرض وذلك تقديراً لتطويرها تطبيق خدمات الاسكان، الذي يوفر للعملاء خدمات سهلة وسريعة في مجال منح الأراضي وقروض الإسكان والخدمات الإكمالية. وأكد خليفة الكتبي المدير التنفيذي لخدمات الإسكان أن الهيئة تسعى لتحقيق رؤية القيادة في توفير أسهل الطرق لخدمة احتياجات المواطنين. كما فازت محاكم دبي بجائزة معرض الابتكار لمشروعها الرائد «منصة إفصاح»، الذي يهدف إلى تسهيل الحصول على البيانات المالية والأمنية للمتقاضين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز