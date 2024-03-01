سعود بن صقر يبحث مع القنصل الهولندي تعزيز العلاقات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه، بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور كارل ريختر، القنصل العام لمملكة هولندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع مملكة هولندا في مختلف المجالات. كما تبادل معه الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبر الدكتور كارل ريختر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات المتينة، التي تجمع البلدين الصديقين.

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