خبراء: الإمارات مركز عالمي للتجارة وبيئة جاذبة للمال والأعمال

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد عدد من الخبراء ورجال الاقتصاد أن الإمارات رسخت مكانتها الدولية مركزاً عالمياً للتجارة الدولية وبيئة جاذبة للمال والأعمال، ووفرت بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، حيث تتمتع بعدد من العوامل التي تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين من أهمها الاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، ما يجعلها مكاناً آمناً ومستقراً للاستثمار.

وأوضحوا لـ«البيان»، أن حكومة الإمارات نجحت في تطوير البيئة الاستثمارية والانطلاق باستثمارات واعدة في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، وغيرها، كما نجحت في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.

مشاريع جديدة

أكد وليد حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، أن الإمارات عززت مكانتها الرائدة كوجهة للاستثمارات الأجنبية ومركز دولي لتجارة المال والأعمال، مشيراً إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال مثالية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم، ونجحت في الحفاظ على جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى المنطقة بسبب التوترات السياسية والعالمية.

وأضاف أن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين يتوافدون إلى الدولة بهدف تأسيس شراكات استثمارية ومشاريع جديدة. وأوضح أن الإمارات بفضل جاذبيتها الاستثمارية نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في قوة الاقتصادي الوطني.

وأشار إلى حرص حكومة الإمارات على تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة وسوق عمل يضم أفضل المواهب والخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وجهة جذابة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، أن قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة دليل على جاذبيتها الفريدة كمركز دولي للتجارة والأعمال ووجهة عالمية مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال، موضحاً أن الإمارات تتمتع بعدد من العوامل التي تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب من أهمها الاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، ما يجعلها مكاناً آمناً ومستقراً للاستثمار.

وأشار إلى أن الإمارات لديها بنية تحتية متطورة، تشمل الموانئ والمطارات والطرق السريعة، ما يسهل على الشركات العمل والتجارة. وتتمتع الإمارات بقوانين ولوائح صديقة للأعمال، بما في ذلك قوانين الضرائب التنافسية والمناطق الحرة التي تقدم حوافز للمستثمرين.

وأضاف العامري أنه بعد تغيير أنظمة التأشيرات أصبحت الإمارات تتمتع بقوة عاملة ماهرة ومتعددة الثقافات، ما يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المواهب، كما تتمتع الدولة بموقع استراتيجي في مفترق طرق التجارة العالمية، ما يجعلها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في جعل الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تستمر في جذب الاستثمارات الضخمة في المستقبل.

بيئة استثمارية

أكد الدكتور خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة نجحت في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات.

وأضاف أن الإمارات عززت موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الماضية، ونجحت في تطوير البيئة الاستثمارية والانطلاق باستثمارات واعدة في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدمة.

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن الإمارات تفوقت على كثير من دول العالم باهتمامها بجذب الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال. وأوضح أن القيادة الرشيدة لديها رؤية واضحة ظهرت في الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير التشريعات لجذب رؤس الأموال وإنشاء المصانع وتوفير فرص عمل وكل هذا يسهم في تطور الاقتصادي الوطني.

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