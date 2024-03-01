حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد دبي تعزز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تتبنى رؤية مستقبلية استباقية وطموحة لتعزيز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي، ومنصة لاستقطاب المواهب والعقول الرقمية من مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي في صدارة مدن العالم الأكثر استعداداً وجاهزيةً للمستقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الختامي لتوزيع جوائز أولمبياد التطبيقات الذكية في متحف المستقبل، والذي تنافس فيه 12 مرشحاً تم اختيارهم من بين أكثر من 1100 طلب مشاركة استقبله الأولمبياد الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن مبادرة «طبّق في دبي» التي أطلقها سموه في مارس 2023 لترسيخ مكانة دبي العالمية في قطاع التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لإتاحة المجال أمام مبتكري ومطوري التطبيقات الذكية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بشكل أوسع في النسخة القادمة.

نموذج عالمي

وقال سموه: «دبي نموذجٌ عالمي لاحتضان أفضل العقول والأفكار والابتكارات التي تصنع المستقبل، وسنواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة قائمة على بنية تحتية متطورة قادرة على ابتكار الحلول العملية لكبرى التحديات العالمية، واستشراف مستقبل الصناعات التقنية، ونريد أن يشاركنا العالم بأكمله في هذه المسيرة».

وأضاف سموه: «تمكين قطاع التكنولوجيا محور رئيس في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وهذه المشاركة الكبيرة من المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية الرقمية من جميع أنحاء العالم في أولمبياد التطبيقات الذكية دليل على المكانة العالمية لدبي كمنصة للبحث والابتكار واكتشاف الفرص التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتحفيز استدامة مسيرة النمو والتطور».

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ريادة دبي الرقمية من أهم أولوياتنا، وثقة العالم بدبي كمختبر للأفكار الرقمية المبتكرة حافز لنا لمواصلة العمل لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة «طبّق في دبي» في متحف المستقبل، وكرمنا الفائزين بالمراكز الأولى... استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي».

الأفكار المبتكرة

وكرم سمو ولي عهد دبي الفائزين بجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن 4 فئات رئيسية، وفاز تطبيق «إيمودي» بجائزة أفضل تطبيق في دبي لعام 2024، وهي الجائزة الأعلى ضمن الأولمبياد والتي يتم اختيار الفائز بها من الفائزين في الفئات الأربع للأولمبياد.

وحصد تطبيق «إيمودي» أيضاً جائزة أفضل تطبيق من تطوير الشباب، فيما حصل تطبيق «ذا إنترن» على جائزة أفضل تطبيق في مجال المساهمة المجتمعية، وفاز تطبيق «بريق» بجائزة أفضل تطبيق مبتكر، ونال تطبيق «تقييم» جائزة أفضل تطبيق قائم.

وتقوم فكرة تطبيق «إيمودي» (Emudy) الفائز بأفضل تطبيق من تطوير الشباب على تعزيز جاهزية الطلاب في اختبارات EmSATS للدخول إلى الجامعات والتقدم للحصول على منح دراسية، في حين يركز تطبيق «ذا انترن» (The Intern) الفائز بجائزة أفضل تطبيق في مجال المساهمة المجتمعية على الذكاء الاصطناعي لربط طلاب الجامعات بفرص تدريبية ذات صلة بتخصصاتهم بالإضافة إلى توفير موارد في مجالات الإدارة المالية والتعليمية.

أما تطبيق «بريق» (Bareeq) الفائز بفئة أفضل تطبيق مبتكر، فتقوم فكرته على إتاحة المجال للمستخدمين لاستكشاف تشكيلات مميزة من المنتجات المصنوعة يدوياً ضمن محيطهم بطريقة سهلة وبسيطة. فيما تم تصميم تطبيق «تقييم» (Takeem) الفائز بجائزة فئة أفضل تطبيق قائم لتسهيل عمليات وقت وجهد وتكاليف التأجير على المدى الطويل.

وحضر حفل توزيع الجوائز معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

اهتمام واسع

واستقطب أولمبياد التطبيقات الذكية أكثر من 1100 طلب مشاركة، وحاز اهتماماً عالمياً واسعاً، حيث استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30 % من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70 % من طلبات المشاركة. وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة ضمن فئات جوائزه الأربع، حيث تبارى في اليوم الختامي للأولمبياد 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.

وهيمن قطاع التعليم على الحصة الأكبر من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، وجاءت الاستدامة في المركز الثالث، في حين حلّت الخدمات اللوجستية رابعاً.

وحصل كل فائز من الفائزين الأربعة على جائزة قدرها 150 ألف دولار، وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات بالتعاون مع شركة «بيلدر إيه أي builder.ai» وهي شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية.

كما سيحظى الفائزون بدعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية، والتعرف على شركاء ومتعاملين محتملين. وضمت قائمة لجنة المحكمين في الأولمبياد أسماء مرموقة من الشخصيات التي تمثل القطاع الخاص في إمارة دبي.

ريادة

ويمثل أولمبياد التطبيقات الذكية مبادرة هادفة لدعم جهود تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر والرواد المبدعين في هذا القطاع الحيوي، حيث يشجع المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. وتهدف مبادرة «طبّق في دبي» إلى تدريب أكثر من 1,000 مواطن إماراتي، وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال «أكاديمية تدريب الإماراتيين». كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول العام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لابتكار تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة.

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